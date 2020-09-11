Москва, , 13:19 — REGNUM Российские правоохранительные органы могут направить Германии дополнительные запросы по ситуации с блогером Алексеем Навальным. Такую возможность 11 сентября в беседе с журналистами не исключил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря российского лидера, контакты между двумя странами идут по всем актуальным вопросам, включая разбирательство, ведущееся по ситуации с блогером, по которому российские власти ждут ответа на свой запрос.

«Не исключаем, что будут и дополнительные запросы по линии других правоохранительных ведомств, которые выполняют действия в рамках доследственной проверки», — заявил Песков.

Также он отметил, что другие страны не должны диктовать России то, какие следственные процедуры должны осуществляться по ситуации с Навальным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Германия не идёт на сотрудничество с Россией по делу блогера Навального ни напрямую, ни косвенно через Организацию по запрещению химического оружия.