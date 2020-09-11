Москва, , 13:12 — REGNUM Германия не идёт на сотрудничество с Россией по делу блогера Алексея Навального ни напрямую, ни косвенно через Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом 11 сентября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Китая Ваном И, отвечая на вопрос, намерена ли Россия добиваться передачи данных по делу Навального в рамках ОЗХО.

«Нам в принципе необходимо получить информацию от наших германских коллег. С ними что-то происходит. Напомню, что ещё 27 августа Генеральная прокуратура на основе доследственной проверки, которая немедленно началась в Российской Федерации, направила запрос об оказании немецкими соответствующими структурами правовой помощи по делу о подозреваемом отравлении Алексея Навального», — заявил Лавров.

«Затем мы выяснили, что никуда по адресу этот запрос направлен не был, что он застрял в министерстве иностранных дел ФРГ. И лишь через неделю, где-то 3 сентября, этот запрос, наконец, был направлен в органы юстиции. О чём официальный представитель Берлина публично сообщила, сказав, что теперь эти запросы рассматриваются в органах юстиции — они у нас независимые, потому ничего сказать не можем, а они скажут сами, когда будут готовы», — указал он.

Затем в тот же день, 3 сентября, было объявлено, что Германия направила официальное письмо в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

«Мы ознакомились с этим письмом. В нём только заявлено, что, по убеждению германских экспертов, имело место отравление. И что использовался так называемый «Новичок». Каких-либо иных коммуникаций между Берлином и ОЗХО не было. Потому что мы, конечно же, заинтересованы если не напрямую, то хотя бы через ОЗХО получить те данные, которые германская сторона так тщательно скрывает», — подчеркнул Лавров.