Карпач, , 13:12 — REGNUM Объединение Польши, Украины и Литвы под названием «Люблинский треугольник» изначально должно было включать Белоруссию. Об этом заявил директор Восточного департамента МИД Польши Ян Хофмокл, сообщило 11 сентября информационное агентство Украинформ.

«Я открою небольшую тайну: треугольник ещё в мае должен был быть квадратом, когда мы начинали переговоры с нашими партнёрами», — сообщил он.

Хофмокл рассказал, что на начальном этапе Белоруссия проявила интерес к объединению, однако позже Минск изменил свою позицию.

Напомним, «Люблинский треугольник» был создан 28 июня 2020 года главами МИД Польши, Литвы и Украины. Это объединение предназначено для политического, экономического и социального сотрудничества между странами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что данный проект никак не связан с президентскими выборами в Белоруссии.

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