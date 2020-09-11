Карпач, 11 сентября 2020, 13:12 — REGNUM Объединение Польши, Украины и Литвы под названием «Люблинский треугольник» изначально должно было включать Белоруссию. Об этом заявил директор Восточного департамента МИД Польши Ян Хофмокл, сообщило 11 сентября информационное агентство Украинформ.
Хофмокл рассказал, что на начальном этапе Белоруссия проявила интерес к объединению, однако позже Минск изменил свою позицию.
Напомним, «Люблинский треугольник» был создан 28 июня 2020 года главами МИД Польши, Литвы и Украины. Это объединение предназначено для политического, экономического и социального сотрудничества между странами.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что данный проект никак не связан с президентскими выборами в Белоруссии.
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