Москва, , 12:55 — REGNUM Проводимая властями Украины языковая политика в отношении русского языка перешла все разумные пределы, заявила 11 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Борьба украинских властей с русским языком перешла все разумные пределы, начались карательные акции против собственных же граждан», — сказала на брифинге Захарова.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства напомнила о ситуации с задержанием на Украине учителя русского языка Татьяны Кузьмич, которую поместили в СИЗО по очевидно сфабрикованному обвинению в госизмене.

«Её главная так называемая вина заключалась в том, что она работает над сохранением и развитием русского языка на Украине», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, многие эксперты и оппозиционные политики заявляли, что президент Украины Владимир Зеленский, обещавший во время президентской избирательной кампании обеспечить свободу выбора граждан в языковом вопросе, сейчас фактически продолжает политику бывшего президента Петра Порошенко, направленную на полное выдавливание русского языка из употребления.

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