Москва, , 12:57 — REGNUM В настоящее время телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель не запланирован. Об этом 11 сентября рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В планах нет такого телефонного разговора, поэтому вы знаете, что по всем актуальным вопросам осуществляются контакты», — заявил пресс-секретарь в ответ на вопрос о возможности проведения такого разговора.

При этом Песков подчеркнул, что российские власти продолжают ждать от Германии данных по российскому блогеру Алексею Навальному.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что спутница Навального по поездке по Сибири Марина Певчих уклонилась от дачи показаний об инциденте с блогером и покинула Россию.