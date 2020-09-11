Москва, , 13:33 — REGNUM Водная блокада Крыма, намеренно введённая властями Украины, может быть расценена как нарушение международных обязательств Киева в области прав человека. Об этом заявила 11 сентября на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что право человека на воду входит в число обязательных требований, направленных на соблюдение человеческого достоинства. Оно связано правом на жизнь, гигиену и питание. Украина входит в целый ряд международных соглашений, следовательно, обязалась выполнять договорённости по защите прав человека.

«Таким образом, намеренное введение Киевом водной блокады [Крыма] может квалифицироваться как нарушение украинской стороной своих правозащитных обязательств, закрепленных <…> в международных соглашениях», — сказала она.

Россия, добавила представитель МИД, прилагает все усилия для обеспечения населения Крыма пресной водой. Киев же лишил Крым воды в качестве коллективного наказания за «свободный сознательный выбор» — воссоединение с Россией. При этом над Херсонской областью самой Украины нависла экологическая и санитарно-эпидемиологическая угроза.

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