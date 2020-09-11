Москва, , 12:45 — REGNUM Главный фронт борьбы с историко-культурными диверсиями проходит в сфере исторической науки и культурной политики, но готовность государства поддержать эту борьбу прямым противодействием правоохранительного свойства послужит важнейшим подспорьем, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 11 сентября, комментируя заявление Следственного комитета.

Поколения Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, в ведомстве будет создан отдел по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории Отечества.

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«Решение о создании в Следственном комитете России отдела, который будет расследовать преступления, связанные с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории отечества, — это правильное, назревшее решение. Борьба Запада против России в её конкретном нынешнем и в её историческом качестве давно ведётся с использованием диверсий историко-культурного свойства. Историческое знание, правильное понимание своей истории — одна из первейших основ гражданского чувства. Её наши противники и стараются подорвать.

Кроме того, фальсификация истории служит конкретным политическим антироссийским целям, которые, обобщая, можно свести к слому ялтинско-потсдамской системы мироустройства. Её наши противники начали разрушать ещё при Горбачёве, немало в этом преуспели, но до конца сломать не смогли — Россия вовремя встрепенулась.

Итак, главный фронт борьбы с историко-культурными диверсиями будет, как и прежде, проходить собственно в сфере исторической науки и культурной политики, в области публицистики, культурологии, философии и так далее, это понятно, но готовность государства поддержать эту борьбу прямым противодействием правоохранительного свойства послужит важнейшим подспорьем в этой работе.