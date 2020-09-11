Варшава, , 12:48 — REGNUM У Белоруссии может быть свой собственный путь развития, который не будет ориентирован на Россию или на Европу. Такое мнение 11 сентября высказала в интервью польской газете «Речь посполита» экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская.

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Как заявила бывший кандидат в ответ на вопрос о перспективах сближения Белоруссии с Евросоюзом, на данный момент еще рано говорить об этом, так как вначале республика должна выйти из политического кризиса, и только потом выбрать российский или европейский путь развития.

«А потом мы посмотрим, какой выбрать путь — российский или европейский. Может быть, мы выберем собственный (путь развития). Ведь мы не должны держаться только с Россией и не смотреть в направлении Европы», — заявила Тихановская.

Также она отметила, что белорусская оппозиция выступает за хорошие отношения со всеми странами.

«Мы не будем ссориться с Россией, но также и с Европой, США, НАТО. Мы выступаем за хорошие отношения со всеми странами», — сказала экс-кандидат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что несколько человек, из числа пришедших поддержать участников стачкома ОАО «Беларуськалий» к зданию Минского областного суда, задержаны сотрудниками белорусских правоохранительных органов.