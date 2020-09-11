Париж, , 13:04 — REGNUM Несмотря на противодействие правительства Франции, власти Афганистана освободили из тюремного заключения двух боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), замешанных в убийстве гражданки Франции. Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

В рамках реализации мирного соглашения между «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и США, заключенного 29 февраля 2020 года, боевики Зиа Ахмед и Абдулла Гулам Астагир, осужденные за убийство гражданки Франции и сотрудницы Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Беттины Гослар, были освобождены из тюремного заключения, вопреки возражениям Франции.

В ответном коммюнике министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан напомнил своим афганским коллегам, что он сам и президент Франции Эммануэль Макрон неоднократно просили их учесть французские интересы, и с сожалением констатировал, что власти Афганистана проигнорировали эту просьбу.