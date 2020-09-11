Москва, , 12:43 — REGNUM Действия США на международной арене ставят под угрозу безопасность Китая и России. Об этом 11 сентября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Китая Ваном И.

«Отметили деструктивный характер действий Вашингтона, который подрывает глобальную стратегическую стабильность. В результате этих действий усиливается напряжённость в различных регионах мира, в том числе вдоль границ Российской Федерации и Китайской Народной Республики», — заявил Лавров.

«Конечно же, нас это беспокоит, и мы выступаем против подобного рода попыток нагнетать искусственную напряжённость», — указал он.