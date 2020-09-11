Москва, , 12:32 — REGNUM В Госдуме возмущены предложением Минтранса ввести бесплатный проезд в общественном транспорте к 2035 году при платном проезде по большинству дорог на личных автомобилях.

Пункт приема оплаты на платном участке дороги Фото пресс-службы правительства Калужской области

«Против метро и легкового рельсового транспорта, думаю, никто возражать не будет. Но самокаты и платные дороги, как альтернатива личному автотранспорту, мог придумать только идиот», — отметил депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») в ТГ-канале.

Еще больший идиот догадался эту «транспортную стратегию» разместить аккурат к Единому дню голосования, указал парламентарий.

«Хороший «подарок» «Единой России». Объяснение чиновников не может не поражать: эти меры предлагаются как способ борьбы с пробками. Я подскажу еще более эффективный способ борьбы с ними. Очень просто: запретить личный автотранспорт, и пробки исчезнут сами собой», — рассуждает депутат.

Вместо озабоченности тем, что жители страны имеют чуть больше 50% необходимой дорожной сети, а через 10 лет Европа реально может отказаться от бензинового и дизельного транспорта, заменив его на электрокары, наши умники предлагают нам велосипеды и самокаты — как лучшую замену того, что сами произвести не могут и не хотят, в то время, когда весь мир бьется над переходом на электротранспорт и другие альтернативные источники энергии, указал он.

«А чтобы неповадно было требовать дороги за деньги, которые с нескольких поколений российских автовладельцев сполна были выжаты родным государством или, тем паче, покупать иностранные «электроигрушки» — извольте платить за это удовольствие в личном передвижении, из расчета за каждый километр. При этом в развитых странах платные дороги составляют от 1 до 2−3%, не более. Но у нас свой путь», — возмущен Лысаков.

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