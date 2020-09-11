Хельсинки, , 12:38 — REGNUM Ограничения на въезд в Финляндию, введённые ранее в связи с распространением коронавируса, будут смягчены с 19 сентября. Об этом заявили 11 сентября финские министры на брифинге для прессы.

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Ранее власти считали благополучной обстановку в тех странах, где за последние две недели фиксировали не более восьми случаев заражения на 100 тысяч человек. Теперь порог поднят до 25 случаев.

«Начиная с субботы на следующей неделе в Финляндию можно будет приехать в том числе из Швеции и Германии», — сообщила министр внутренних дел Мария Охисало.

Министерство транспорта намерено внедрить тестовую модель, согласно которой человек для въезда будет предъявлять отрицательный тест на коронавирус. Послабления карантина позволят начать зимний туристический сезон, отметил министр экономического развития Мика Линтиля.

Контроль на внутренних границах будет действовать по меньшей мере до 22 ноября.

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