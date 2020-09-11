Владимир, , 12:25 — REGNUM В городе Владимире проходит досрочное голосование на выборах Совета народных депутатов города 28-го созыва. Как сообщает ИА REGNUM, также в регионе проходят выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.

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Всего на территории области проходит 71 избирательная кампания. Замещается 779 мандатов, на которые претендуют 2312 кандидатов — представители 12 политических партий и самовыдвиженцы.

Досрочное голосование проходит с 11:00 11 сентября на 594 избирательных участках.