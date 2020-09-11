Сеул, , 12:29 — REGNUM Глава МИД Южной Кореи посетит на следующей неделе Вьетнам. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на дипломатические источники.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны продолжают борьбу с пандемией – все новости»

По предварительным данным, визит состоится 17−18 сентября.

Известно, что это будет вторая зарубежная командировка главы южнокорейского внешнеполитического ведомства с начала пандемии коронавируса. В августе Кан Гён Хва посетила Германию.

Отмечается, что в ходе официального визита во Вьетнам глава МИД Южной Кореи встретится с министром иностранным дел и по совместительству заместителем премьер-министра Вьетнама Фам Бинь Минем, с которым обсудит сотрудничество в борьбе с коронавирусом, ситуацию на Корейском полуострове и сотрудничество между Южной Кореей и странами АСЕАН.

Предполагается, что одной из причин поездки главы МИД Южной Кореи во Вьетнам является тот факт, что южнокорейские компании, вышедшие на рынок Вьетнама, сталкиваются с трудностями в связи с пандемией. В связи с этим, ожидается, что представители двух стран также обсудят введение упрощённой системы въездов.