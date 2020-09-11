Челябинск, , 12:22 — REGNUM В Челябинске стационарный ящик для голосования не был опломбирован. Нарушение зафиксировано на участке № 532 в Калининском районе, сообщает облизбирком.

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О произошедшем в избирком сообщили наблюдатели. В ходе проведённой проверки этот факт подтвердился. Однако с начала работы на участке дежурит полицейский и работают наблюдатели, и все подтверждают, что доступа к этой урне не было.

По ситуации составлен акт. Ящик опечатан. Это процедурное нарушение таким образом устранено и не влияет на ход голосования, отмечают в облизбиркоме.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области идут выборы в Заксобрание. Всего населению предстоит выбрать 60 депутатов.