Варшава, , 12:13 — REGNUM Правительство Польши запустило программу, которая облегчает переезд специалистов и компаний из Белоруссии. Об этом 11 сентября сообщается на сайте польского правительства.

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Отмечается, что в республике запущен «комплексный пакет, облегчающий IT-специалистам, стартапам и другим компаниям беспрепятственное переселение на территорию страны».

Так, желающие специалисты и фирмы смогут «быстро и эффективно начать деятельность на территории Польши, получить поддержку при релокации сотрудников и членов их семей, получить юридическую и визовую помощь».

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии с 9 августа продолжаются протесты и беспорядки, лидеры и организаторы которых напрямую поддерживаются из Польши и стран Прибалтики, а большинство из них уже «руководит» своими сторонниками из Варшавы и Вильнюса.

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