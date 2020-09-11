Киев, , 12:10 — REGNUM В нынешнем правительстве Украины самым «умным и подготовленным» является глава МВД Арсен Аваков, заявил экс-глава офиса Зеленского Андрей Богдан в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Богдан подчеркнул, что именно Аваков является самым «умным и подготовленным» в действующем правительстве.

«Аваков — профессиональный человек, которому не надо объяснять, что такое критическое время для страны, особенно на фоне эпидемии коронавируса… Наверное, у общества есть какие-то претензии к Авакову, но там просто… Если забрать Авакова, то все. Конструкции (в правительстве) вообще нет, они будут играть в самолетики», — сказал Богдан.

Также он заявил, что когда занимал пост главы офиса президента, с Аваковым ему даже разговаривать не надо было — «мы по глазам друг друга понимали».

ИА REGNUM напоминает, что интервью Богдана Гордону длительностью более 4-х часов было обнародовано вечером 9 сентября. В этом интервью бывший чиновник сделал ряд резонансных заявлений, в частности, насчет связей и отношений нынешней власти с Россией. 10 сентября стало известно, что экс-главу офиса Зеленского вызывают в Госбюро расследований.

Арсен Аваков занимает пост главы МВД Украины с весны 2014 года.