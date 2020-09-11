Берлин, , 12:09 — REGNUM В деле с так называемым «отравлением» Алексея Навального Берлин сам поставил себя в крайне невыгодное положение, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 11 сентября, комментируя высказывания Василия Небензи.

Как сообщалось ранее, постпред России при ООН заявил, что у страны нет причин начинать расследование «отравления» Алексея Навального, поскольку Германия не представила России никаких данных, а спасшие блогера российские врачи не нашли в его анализах «каких-либо химических субстанций».

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«Мне нравится, как руководство нашей страны ведёт себя в деле с так называемым «отравлением» Алексея Навального. Берлин в нём сам поставил себя в крайне невыгодное положение. Созданный им ажиотаж вполне «тянет» на то, чтобы ставить вопрос о реальных «санкциях», включая и отказ от «Северного потока — 2», но сделать этого правительству Германии не позволит немецкий бизнес. А не за горами выборы.

В истории со Скрипалями мы в своё время завязли. Как, впрочем, завяз в ней и Запад. А вот в истории с Навальным мне реально видится возможность перевернуть всю ситуацию в пользу России. Она уже развивается в этом направлении.