Курск, , 12:09 — REGNUM В Курской области с 11:00 11 сентября проходит досрочное голосование по 147 избирательным кампаниям, сообщает ИА REGNUM.

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В регионе проходят дополнительные выборы депутата Госдумы по Сеймскому избирательному округу №110, а также 146 избирательных кампаний в органы местного самоуправления.

На 1264 вакантных мандата претендуют более двух тысяч зарегистрированных кандидатов. Для голосования задействованы 830 избирательных участков. Проголосовать на них могут более 500 тысяч избирателей