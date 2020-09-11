Пенза, , 12:35 — REGNUM В Пензенской области Иван Белозерцев был в числе первых проголосовавших на избирательном участке по месту жительства сегодня, 11 сентября. Об этом сообщает пресс-служба пензенского губернатора.

« Голосование — это реализация своего права голоса. Это возможность для каждого из нас влиять на систему власти. Мнение граждан очень важно для развития гражданского общества, для конкретного избранного депутата и губернатора », — отметил Белозерцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 сентября в Пензенской области стартовало трёхдневное голосование. Пензенцам предстоит определиться с выбором губернатора области, депутата Госдумы РФ по Лермонтовскому одномандатному округу №147. Также состоятся довыборы депутатов муниципальных представительных органов в 19 районах.

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На пост губернатора Пензенской области претендуют пять кандидатов — действующий губернатор области Иван Белозерцев («Единая Россия»), депутат законодательного собрания Пензенской области Александр Васильев (ЛДПР), председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Анна Очкина, депутат пензенской гордумы Петр Чугай («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») и замглавы Пензы Олег Шаляпин (КПРФ).

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