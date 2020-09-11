Москва, , 12:07 — REGNUM Статс-секретарь — заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Людмила Бокова освобождена от занимаемой должности. Соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано 11 сентября на портале правовой информации.

Бокова пояснила, что возглавит Федеральный институт цифровой трансформации образования, который создает Министерство просвещения РФ, и будет тесно работать с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

«В данном случае [будем] работать над внедрением новых технологий в школах, разработкой государственных информационных систем, которые сделают образовательный процесс школьников более эффективным», — сказала она ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, Людмила Бокова — автор ряда законов в сфере связи и IT, соавтор закона о Рунете. Ранее она представляла Саратовскую область в Совете Федерации, была первым заместителем председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству. Замглавы Минкомсвязи её назначили в конце января 2020 года.

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