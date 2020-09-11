Париж, , 12:02 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан совершил визит в Лондон, где провел встречу со своими британским и немецким коллегами Домиником Раабом и Хайко Маасом и Верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

Министры иностранных дел Великобритании, Германии и Франции и встретились в четверг, 10 сентября, в Лондоне, чтобы обсудить иранское ядерное досье. Верховный представитель ЕС по иностранным делам присоединился к беседе с помощью видеоконференции.

В ходе переговоров глава МИД Франции подчеркнул важность единых действий сторон для того, чтобы сохранить в действии Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), несмотря на попытки США ввести санкции против Ирана в нарушение этого соглашения. Министр также призвал Тегеран полностью соблюдать условия договора.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября генеральный секретарь внешнеполитической службы ЕС Хельги Шмид заявил, что США утратили право инициировать возобновление санкций ООН против Ирана в связи с выходом из Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе этой страны.

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