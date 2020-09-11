Париж, , 11:49 — REGNUM Даже на пике военно-политического противостояния США и СССР не происходило ничего подобного тому, что мы видим в Средиземноморье сегодня, и причина — в иллюзии возможности мировой гегемонии, которая возникла у США после разрушения СССР, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 11 сентября, комментируя высказывания Эммануэля Макрона.

Авианосец ВМС Франции

Как сообщалось ранее, на пресс-конференции по завершении саммита стран Южной Европы президент Франции заявил, что Средиземноморский регион стал «театром конфликтов» и что «регион пытаются дестабилизировать исторические державы, руководствующиеся гегемонистскими мотивами».

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«Средиземноморский регион всегда был «театром конфликтов». Временами их удавалось сдерживать, временами они вырывались наружу в виде войн или в иных разрушительных формах. Между тем даже в период пика военно-политического противостояния двух сверхдержав — США и СССР — ничего подобного тому, что мы видим в Средиземноморье сегодня, мы не наблюдали. Причина заключается в иллюзии возможности мировой гегемонии, которая создалась у США после разрушения СССР. Это абсолютно разрушительная иллюзия — и для всей нашей планеты, и для самих Соединённых Штатов.

Большая доля ответственности за создание этой иллюзии лежит на нашей стране, на её руководстве горбачёвско-ельцинского времени. В то же время Франция не только включилась в те годы в формирование «однополярного мира» (отдельные «взбрыки» отдельных французских руководителей не в счёт), но и продолжает сегодня идти в фарватере той части американского истеблишмента, которая руководствуется гегемонистскими устремлениями. Роль Франции в поддержке американских разрушительных действий на Балканах, на Ближнем Востоке, в Северной Африке известна, и счёт за это ей будет предъявлен историей жестокий. Впрочем, он уже ей предъявляется, и это правильно: Франция ведь не только младший партнёр в этих делах, она нередко выходила в них на первые роли.