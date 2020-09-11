Киев, 11 сентября 2020, 11:52 — REGNUM В 2021 году на сферу безопасности и обороны Украины будет выделено 5,92% от ВВП. Об этом заявил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, сообщила 10 сентября пресс-служба СНБО.
Данилов также подчеркнул, что увеличение расходов на оборону — это принципиальная позиция президента Украины Владимира Зеленского.
Глава СНБО предложил субъектам сектора сферы безопасности и обороны подготовить отчёты об использовании государственных средств за
Как сообщило специализированное издание Defence Express, с начала 2020 года Украина продала оружия на сумму $145 млн.
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