Москва, , 11:39 — REGNUM Около 309 тыс. человек вернулись в Россию из других стран посредством вывозных спецрейсов. Об этом 11 сентября сообщила на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

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«Специальные рейсы, раньше мы их называли вывозные, в принципе, в документах так это название и остается, хотя они, наверное, стали в большей степени целевыми, продолжают организовываться», — отметила Захарова.

При этом она указала, что несмотря на то, что кампания по вывозу граждан России из других стран продолжалась достаточное время, такого рода авиационные рейсы продолжают быть востребованными.

«Об этом говорят цифры: средний показатель — 5 тыс. человек в неделю, общая цифра возвратившихся — около 309 тыс. человек», — заявила официальный представитель российского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что стабилизация отношений России и Соединенных Штатов после новых антироссийских санкций отдаляется.