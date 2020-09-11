Курган, , 11:34 — REGNUM Председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов проголосовал за кандидатов в региональный парламент седьмого созыва 11 сентября, в первый день трёхдневного голосования. Об этом сообщает пресс-служба думы Зауралья.

Дмитрий Фролов голосует 11 сентября























Дмитрий Фролов на голосовании 11 сентября





Пресс-служба Курганской областной думы

«Сегодня область находится в фазе подъёма, экономического и социального развития. И эту тенденцию нам необходимо продолжить. Перспективы развития региона будут во многом зависеть и от того, как будет сформирован областной парламент. В нём хочется видеть тех людей, кто делает реальные дела», — отметил Дмитрий Фролов.

Напомним, голосование на выборах депутатов Курганской областной думы будет проходить в течение трёх дней — 11, 12 и 13 сентября с 8:00 до 20:00 по местному времени.