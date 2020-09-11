Новосибирск, , 11:23 — REGNUM Теоретическое рассмотрение переноса столицы России в Новосибирск говорит о том, что город действительно является столичным. Об этом заявил мэр муниципалитета Анатолий Локоть.

«Я думаю, что подобные рассуждения для жителей города не безразличны, — цитирует «РБК Новосибирск» градоначальника. — То, что Новосибирск рассматривается хотя бы даже теоретически в качестве столицы говорит о том, что Новосибирск, действительно, столичный город. То, что мы столица Сибири это общепризнанный факт. Конечно, это тешит самолюбие».Он подчеркнул, что сегодня муниципалитеты имеют финансовые возможности в недостаточной степени по отношению к тем налогам, которые собираются на территории и «может быть, более справедливо перераспределять, чтобы иметь возможности для развития городов миллионников.»