Москва, , 11:23 — REGNUM Продлив антироссийские санкции из-за ситуации на Украине, Евросоюз упустил очередную возможность выйти из тупика, в который он загнал себя шесть лет назад. Такое мнение 11 сентября высказала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

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Дипломат отметила, что вместо совместных с РФ поисков точек соприкосновения, Европейский союз «предпочитает действовать по инерции, продлевая существующие и изобретая новые ограничительные механизмы» в отношении российских граждан и компаний.

«Продление ограничительных мер укладывается в избранную брюссельскими чиновниками, евроструктурами абсолютно деструктивную линию на поддержание обвинительной риторики в отношении нашей страны», — добавила Захарова.

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Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что Россия в очередной раз призывает ЕС «отказаться от политики односторонних ограничений, не соответствующих норме и духу международного права».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября Совет Евросоюза принял решение продлить на шесть месяцев санкции против России в связи с «дестабилизацией ситуации на Украине». Как следует из принятого постановления, под ограничительные меры, которые предусматривают как ограничения на поездки, так и замораживание активов, попали 175 лиц и 44 организации, которые «продолжают подрывать или угрожать территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

Антироссийские санкции ЕС, которые были впервые введены в марте 20 114 года, будут действовать до 15 марта 2021 года.