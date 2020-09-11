Москва, , 11:20 — REGNUM Французы до сих пор помнят, что после Первой мировой войны Сирия была колонией Франции, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 11 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил, что «наше Средиземноморье сегодня стало театром конфликтов, которые продолжаются в Сирии и в Ливии».

«Должен сказать, что Франция сама приняла активное участие в дестабилизации региона. Раз уж упомянута Ливия, то напомню, что при президенте Саркози Франция приняла активное участие в антиливийской агрессии, — отметил Вассерман. — Правда, Саркози — это позапрошлый президент, а одно из характерных свойств демократии — это возможность сослаться на то, что, мол, сейчас у нас новое руководство и за деятельность прошлого мы не отвечаем. Сирия вообще была после Первой мировой войны французской колонией. И я думаю, что французы до сих пор это помнят».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Вассерман заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон, должно быть, надеется на то, что руководители других государств помогут ему сформулировать принципы той политики, которую следует проводить в отношении Турции.

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