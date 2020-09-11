Ростов-на-Дону, , 11:20 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев проголосовал на выборах главы региона. 11 сентября он посетил избирательный участок №152 в посёлке Водопадный Аксайского района, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

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Исполнить свой гражданский долг досрочно Голубев решил в связи с напряжённым рабочим графиков в ближайшие дни. Вместе с тем у жителей Ростовской области есть возможность проголосовать в течение трех дней — в период с 11 по 13 сентября на Дону с 8:00 до 20:00 будут работать 2,6 тыс. избирательных участков.

«Если они [жители региона] проголосуют сегодня, то в выходные у людей будет возможность отдохнуть, провести время с друзьями, поехать, например, на «Самбекские высоты». Это место поклонения тем, кто защищал нашу Ростовскую область. Приглашаю всех туда. Это будет не зря проведённое время», — сказал Василий Голубев.

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