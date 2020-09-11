Киев, , 11:19 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе своего визита в Испанию встретился с украинским футболистом Романом Зозулей, который сейчас выступает за испанский клуб «Альбасете»

Дмитрий Кулеба и Роман Зозуля Скриншот twitter @DmytroKuleba

Отчет о встрече министр опубликовал через социальные сети 11 сентября.

Кулеба назвал Зозулю «футбольной гордостью страны», а потом перешел в политической части:

«Я хочу сейчас сказать главное: Роман, Украина с вами. Когда вас несправедливо атакуют и обвиняют, знайте, что это, как в футболе — вы форвард там впереди, а позади вас — вся команда. И эта команда позади вас — это вся Украина».

Сообщается, что в ответ Зозуля подарил министру футболку своего клуба с номером 9 и фамилией Кулеба.

ИА REGNUM напоминает, что ранее болельщики клуба «Райо Вальекано», куда перешел Зозуля, обвинили футболиста в фашизме и сотрудничестве с праворадикальными группировками, после чего потребовали выгнать из клуба.

Один из матчей чемпионата Испании пришлось остановить из-за акций протеста в отношении Зозули, устроенных фанатами.

Также известно, что Зозуля носит шарф, на котором изображен Степан Бандера:

«Я надеваю шарф с изображением Бандеры, потому что мы внешне похожи друг на друга. Это привлекло мое внимание, больше в этом нет ничего», — заявил футболист.

Ранее свою поддержку Зозуле высказывал и президент Украины Владимир Зеленский.