11 сентября 2020 | Время чтения 9 мин

Если в предложенном решении «Почвы» и «Девиза» предложенного проекта украинского Большого Герба можно найти только «неконцептуальную» ошибку, то «Щитодержатели» являются откровенно неудачным решением композиции.

Марьян Сидорив, , 11:04 — REGNUM Если в предложенном решении «Почвы» и «Девиза» предложенного проекта украинского Большого Герба можно найти только «неконцептуальную» ошибку, то «Щитодержатели» являются откровенно неудачным решением композиции.

«Щитодержатели» (Supporter, Сторонник) — это фигуры, размещенные по обе стороны от щита и обычно изображаемые как держащие его. В качестве Сторонников изображаются фигуры животных, птиц, людей, святых, фантастических существ и даже архитектурные элементы. Например, «Щитодержателями» на Большом Гербе Испании поддерживают две увенчанные коронами дорические колонны, символизирующие Геркулесовы Столпы.

В Украине в качестве «Щитодержателей» выбрали «Льва» и «Рыцаря с самопалом» (козака, вооруженного мушкетом). И это является ошибкой. По нескольким причинам…

Первая — это игнорирование сложившийся традиции в выборе пары фигур.

В целом в геральдических правилах я не нашел единых принципов подбора «Щитодержателей». Но если нет правила, то следует ориентироваться на принятые образцы. Украина стремится в Европу, а среди европейских государственных гербов на принято изображать в одной паре человека и животное. 19 современных европейских стран в композиции своего Большого Герба в разные времена имели «Щитодержателей»: в семи случаях это пара львов, в трех — это пара людей, еще в трех — пара «животное — фантастическое животное» (лев и единорог, например), в двух — святые, и по одному — пары дельфинов (Мальта) и драконов (Португалия).

И только в одной стране человеческая фигура изображена в комплекте с животными. Это Исландия.

Там на скальной «Почве» гербовый щит (на лазоревом фоне червленый крест с серебряной каймой) сопровождают четыре «Щитодержателя». Это связано с легендой, известной со времен Снорри Стурулсона (XIII век): четыре духа — хранителя Исландии — Великан, Бык, Гриф и Дракон — защитили остров от злого колдуна датского короля Харальда Синезубого. Так что Великана человеком назвать нельзя, скорее фантастическим существом: «Голова его была выше гор, и много других великанов шло за ним» («Сага об Олафе, сыне Трюггви», XXXIII).

То есть Украина, назначая «Щитодержателями» Льва и Рыцаря, нарушает сложившуюся европейскую геральдическую традицию государственных гербов — не объединять в одной паре фигуры человека и животного. Не преступление, конечно, но в момент формирования и поиска признания герба такого лучше не делать.

Вторая причина, по которой выбор «Щитодержателей» следует признать неудачным — это подбор фигур «Щитодержателей».

Любой государственный Герб — это в первую очередь символ суверенности страны. Фигуры Льва и Рыцаря не вызывают никаких исторических ассоциаций с суверенностью страны Украина.

«Лев». Тот зверь, которого сейчас предлагают как геральдическую фигуру «Лев безудержный, вооруженный, томный, коронованный», ворвался в историю украинских земель в 1253 году. Когда католическая Европа, еще не пришедшая в себя после той трепки, которую монголы задали немцо-полякам под Легницей и венграм под Шайо двенадцатью годами ранее, лихорадочно сколачивала коалицию против «выходцев из Ада, Тартара». Против тех, кого вскоре будут называть «татарами».

Вполне естественно, что они предложили королевские короны самым сильным владыкам Восточной Европы, которые еще не были до конца подмяты монгольским гутулами (мягкие сапоги для верховой езды) всадников Бату-хана. А корона короля — это была мечта любого европейского принца/князя. В 1253 году корону из рук посланца папы Римского принял православный князь галицкий Даниил и, скорее всего, язычник, Великий князь Литовский Миндовг. Сын Даниила Шварн даже женился на дочери Миндовга.

Коалиции не получилось: «союзники» начали бить друг друга. Литовцы атаковали галицкий Луцк уже в 1254 году. Но в контексте гербовой истории это даже не важно. Важно то, что Даниил стал королем Руси, RegisRusie.

В Европе любой король носил рыцарские шпоры. Мне встречалось только одно упоминание о короле не детского возраста, который одел корону, не будучи посвящен в рыцари. Это 20-летний немецкий король Вильгельм Голландский (1247−1256). Но в той истории от Вильгельма ничего не зависело: он был ставленником герцогской оппозиции королю Конраду IV. Поэтому можно быть уверенным, что Даниил тоже прошел обряд посвящения. А значит, получил свой герб европейского образца. Но это был не канонический «Лев безудержный». С самых ранних своих изображений это был «коронованный лев, атакующий скалу». Под «скалой» в то время могли понимать только монголов.

В течение последующего столетия «скала» победила, а «Руское королевство» было в 1340 году завоевано поляками и превратилось в «Русское воеводство», гербом которого был «лев на скале золотой в голубом поле» (Бартош Папроцкий, «Гербы рыцарства польского», 1578 год). Именно отсюда берет начало и желто-синяя колористика украинского национального флага, и геральдическая история знака, более известного под названием «галицкий лев». История интересная, но не имеющая никакого отношения к символам классического суверенитета.

Это герб, переданный православному князю по инициативе папы Римского и имеющий своим прототипом герб шведской королевской династии Фолькунгов (подробнее здесь). Практически вся функциональная история «галицкого льва», за исключением первых восьмидесяти лет, это история существования в качестве земель сначала Польской, а потом Австрийской Короны.

«Рыцарь». К фигуре «Рыцаря с самопалом» даже подступать страшно. Потому что эта фигура защищена 20-й статьей украинской конституции: «Большой Государственный Герб Украины устанавливается с учётом малого Государственного Герба Украины и герба Войска Запорожского». Которым и является Рыцарь.

Первое его «убедительное» появление в письменных источниках — это опубликованные траурные стихи («Вірші на жалістный погреб») ректора Киевской Братской школы Касьяна Саковича в связи со смертью запорожского гетмана Петра Сагайдачного в 1622 году. Они были размещены под изображением козака с мушкетом: «Кгды мензства запорозцов кролеве дознали, Теды за герб такого им рыцера дали»

Известно, что такую печать впервые вручил козакам польский король Стефан Баторий в 1575 году и практически без изменений фигуры она использовалась до конца существования Запорожской Сечи.

Нет сомнения, что фигура рыцаря-козака достойна присутствовать в любой геральдической композиции. Но следует понимать, что она, как и «галицкий лев», совсем не является символом государственного суверенитета.

Прежде всего, что Запорожская Сечь не была государством. Хотя бы потому, что одна из основных функций государства — это обеспечение воспроизводства населения. А на Сечь женщинам хода не было, поэтому «воспроизводиться» можно было только в зимовниках или там, выше Порогов.

И еще… Место любого герба — на знамени и на печати. Но в первую очередь — на боевом знамени. По-английски «герб» — это Coatofarms, «покрывающий оружие». А обязательным изображением на боевом знамени Рыцарь стал только с 1755 года, когда ордер гетмана Кирилла Разумовского регламентировал вид полковых и сотенных знамен. В XVII — первой половине XVIII века знамена запорожцев украшались, судя по сохранившимся рисункам, простыми крестами.

Это подтверждают и несколько подлинных козацких знамен, сохранившихся в Государственной коллекции трофеев Швеции, созданной в 1677 году королем Карлом XI. Ныне они хранятся в Стокгольме, в Музее Армии.

Ни на одном из них Рыцаря нет. Нет «козака с самопалом» и в описании многочисленных знамен, которые жаловали запорожцам европейские монархи:

император Священной Римской империи Рудольф II — «золотое знамя с орлом»;

польский король Стефан Баторий: «розовое знамя с вышитым на нем серебряным одноглавым польским орлом»;

русский царь Михаил: «опушка червлена, всередине два клина желтых да один клин черен, на черном клину круг тафта червлена»;

польский король Владислав IV: «синее знамя с бело-красным орлом»;

турецкий султан Мехмед IV: «знамя с изображением луны»;

русский царь Алексей Михайлович: «знамя с изображением Спаса на одной стороне, а на обороте образ Пресвятой Богородицы в покрове и преподобных Печерских со святою Варварою русских молитвенников, угодников Антония и Феодосии, великомученицы Варвары».

При избрании гетманов после Богдана Хмельницкого русские цари присылали свои большие знамена, но уже с изображением Угодников Божиих и образа Спаса и Богородицы, и двуглавым орлом. В общем, перечислять можно долго, но Рыцаря в этом списке нет.

Все это означает, что Рыцарь не был основной фигурой в истории запорожской геральдики и, подобно Льву, был подарком «внешних управителей», сначала польских, потом российских. То есть как символ государственного суверенитета его рассматривать очень затруднительно.

И третья причина — не учитывается историко-территориальное разнообразие страны Украина. Я уже отмечал, куда большее историческое обоснование имеют символы Литовского Великого княжества («Колюмны» Гедемина) и Крымского ханства («Тарак-тамга» Гераев).

Ну, хорошо… Можно предположить, что «герботворцам» ближе к сердцу польская геральдика как источник украинской. Но все равно: Большой Герб — это средство мобилизации и консолидации населения и территорий вокруг государственной идеи.

Неизбежно возникает вопрос: а почему только Галичина и Запорожье? Почему только они выбраны в качестве гербовых фигур? Ведь даже если взять за основу польские корни, то в составе польской Короны находилось не только Русское воеводство с центром во Львове, но и Киевское воеводство («на червленом поле щита серебряный архангел Михаил с мечом и ножнами, опущенными вниз»).

И Черниговское воеводство («на серебряном поле щита двуглавый черненый орел под единой золотой короной»).

И Волынское воеводство («в червленом поле крест серебряный»).

И Подольское воеводство («в червленом поле золотое солнце»).

И даже Смоленское воеводство («в серебряном поле червленая хоругвь с золотым посохом»).

То есть польский период украинской геральдики дал гербовые фигуры, позволяющие отразить в новой композиции всю украинскую лесостепь — от Карпат и до Слобоженщины. И если создавать Герб как настоящее средство консолидации, то такие фигуры необходимо отразить в композиции этого герба. Это вполне возможно.

Ведь щит можно «расквартировать» (Quartering), то есть разделить на части, куда вставить гербы всех историко-географических регионов. Взгляните на испанский герб в начале текста. Он разделен на пять щитков, что позволило разместить там гербы всех земель, входящих в состав Испании: Кастилия, Леон, Астурия, Галисия, Арагон, Каталония, Балеарские острова, Наварра и Андалусия (Гранада).

И для Тризуба Владимира Крестителя место останется — инэскутчеон (Inescutcheon), небольшой щит, помещенный перед главным щитом. На испанском гербе в инэскутчеон помещен герб Бурбонов — три лилии-флерделиса.

В случае разделения щита каждый исторический регион страны получает свое место на гербе, и никто не остается в обиде. А именно сейчас это и нужно стране, раздираемой противоречиями и обидами.

Хотя, конечно, можно прекратить эту псевдоинтеллектуальную оргию во время чумы и остановиться на Малом Гербе: на лазурном щите с золотой каймой золотой Тризуб. Скромно и со вкусом.

Читайте ранее в этом сюжете: Дёготь украинского Большого Герба: Часть 1.«Почва» и «Девиз»