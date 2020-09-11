Москва, , 10:52 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон, должно быть, надеется на то, что руководители других государств помогут ему сформулировать принципы той политики, которую следует проводить в отношении Турции, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 11 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова Макрона о том, что Европе следует действовать четко и твердо в отношении Турции.

«Если бы Макрон знал, что значит действовать твердо и четко, то он бы сформулировал конкретную программу действий, — сказал Вассерман. — Скорее всего, он надеется на то, что ему помогут формулировать другие руководители. Геополитическая обстановка в регионе столь сложна, что вряд ли имеет какое-то очевидное решение».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Макрон заявил, что странам региона нужно искать пути и средства к проведению конструктивной политики в Средиземноморье и установлению стабильности.

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