Минск, , 10:43 — REGNUM Белоруссия настроена на возобновление авиасообщения с Россией, прерванного из-за пандемии коронавирусной инфекции. Как заявили 11 сентября в министерстве транспорта и коммуникаций Белоруссии, Минск уже направил Москве свои предложения для формирования совместного плана поэтапного возобновления перелётов между странами.

«Департамент по авиации Минтранса направил предложения, которые могут быть включены в план мероприятий по возобновлению сообщения», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, белорусская госавиакомпания «Белавиа» с 18 марта прекратила выполнение полётов в ряд российских городов, в том числе в Москву (аэропорт «Жуковский»), Воронеж, Краснодар, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Сочи. Такое решение было принято «в связи с приостановкой международных авиационных перевозок в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом».

Следите за развитием событий в трансляции: «Страны возобновляют авиасообщение и открывают границы — трансляция»

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В начале сентября приостановка рейсов авиакомпанией «Белавиа» в РФ была продлена до 30 сентября «в связи с отсутствием разрешения со стороны РФ». При этом в Воронеж, Казань, Нижний Новгород полёты не будут осуществляться до 24 октября.

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Добавим, что в конце августа РФ и Белоруссия договорились поэтапно восстановить прерванное из-за пандемии коронавируса транспортное сообщение между странами. Шаги по восстановлению воздушного сообщения были согласованы по итогам переговоров Роспотребнадзора и белорусской санитарно-эпидемиологической службы при минздраве, которые состоялись в Москве.