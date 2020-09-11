Москва, 11 сентября 2020, 10:26 — REGNUM Так называемая «арабская весна» сильно дестабилизировала обстановку в средиземноморском регионе, считает политически консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 11 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона, признавшегося, что он больше не считает Турцию партнером в Средиземноморье.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Макрон заявил, что Турция перестала быть партнером Европы в Средиземноморском регионе.