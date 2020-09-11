Москва, , 10:26 — REGNUM Так называемая «арабская весна» сильно дестабилизировала обстановку в средиземноморском регионе, считает политически консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 11 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона, признавшегося, что он больше не считает Турцию партнером в Средиземноморье.

«Изменения там действительно идут, начиная с так называемой «арабской весны», сильно дестабилизировавшей обстановку в регионе и без того насыщенном взрывоопасными обстоятельствами, — сказал Вассерман. — Кроме того, Турция, видя ослабление Европы, не хочет довольствоваться тем подчиненным положением, в которое ее загнали при распаде империи. Так что подвижки действительно вполне очевидны. Другое дело, что у Турции, скорее всего не хватит сил на какой-то серьезный геополитический реванш».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Макрон заявил, что Турция перестала быть партнером Европы в Средиземноморском регионе.