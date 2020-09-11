Киев, , 10:27 — REGNUM Встреча советников лидеров «Нормандской четвёрки» может быть сорвана из-за инцидента в районе посёлка Шумы в Донбассе. Об этом заявил глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), бывший президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала «1+1».

По его словам, проведение инспекции украинских позиций в районе посёлка Шумы было одним из условий проведения встречи.

Кравчук отметил, что к вопросу о проведении инспекции стороны могут вернуться через несколько дней.

«Ситуация меняется каждый день. Я пока не могу говорить о результате», — добавил экс-президент Украины.

Напомним, проведение встречи на уровне советников лидеров «Нормандской четвёрки» запланировано на 11 сентября 2020 года.

Как сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК), перед проведением инспекции украинская сторона начала выдвигать невыполнимые и абсурдные требования к представителям ДНР, в результате чего мероприятие было сорвано.

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