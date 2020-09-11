Варшава, , 10:16 — REGNUM Польша пригласила лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую посетить встречу премьер-министров стран Вышеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия и Чехия) в Люблине. Однако данную инициативу не одобрила чешская сторона. Об этом передает Onet.pl.

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Разногласия Варшавы и Праги произошли из-за того, что польская сторона не предупредила иные стороны мероприятия, пригласив лидера белорусской оппозиции на встречу премьер стран Вышеградской четверки. В связи с этим чешский премьер-министр Андрей Бабиш наложил вето на предложение Варшавы.

Сообщается, что польская сторона оказывает давление на Чехию, чтоб последняя изменила свою позицию. Однако решение чешского премьера поддерживает и Словакия.

Лидер белорусской оппозиции и экс-кандидат на президентских выборах Светлана Тихановская ранее решила отложить свое возвращение в Литву в связи с приглашением на встречу премьеров стран Вышеградской четверки. Однако в данный момент Тихановская изменила свое решение и планирует вернуться в Вильнюс вечером 11 сентября.