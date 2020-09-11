Берлин, , 09:56 — REGNUM В бундестаг сегодня, 11 сентября, по запросу фракции «Союз-90» / «зеленые» обсудят инцидент с российским блогером Алексеем Навальным. Об этом сообщается на сайте бундестага.

Тема «актуального часа» в бундестаге звучит как «Позиция правительства ФРГ по делу Навального». Заседание начнется в 16:55 (17:55 мск). Кто будет представлять правительство, не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, блогеру Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолёте, летевшем из Томска в Москву. Воздушное судно экстренно село в Омске, Навального госпитализировали. Вскоре его перевезли в немецкую клинику. Появилась информация о том, что Навальный в Германии вышел из комы.

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