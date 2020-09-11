Александр Белов, 11 сентября 2020, 10:21 — REGNUM Акции оппозиции продолжаются в Белоруссии на фоне якобы имевших место фальсификаций выборов президента республики. Несогласные с исходом голосования, по которому 80% избирателей поддержали действующего главу страны Александра Лукашенко, были жёстко разогнаны ОМОНом. Рабочие крупнейших белорусских предприятий начали объявлять забастовки. Страны Запада поддержали протестующих, в частности, введя запрет на въезд Лукашенко на свою территорию.
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Возможные варианты действий правительства, международных институтов и неправительственных организаций для «окончания страдания» белорусского народа предложил Рыгор Астапеня в статье, вышедшей 10 сентября в Chatham House.
Прежде всего британский аналитик призывает «признать новую реальность», которая, по его мнению, состоит в том, что «огромное число» граждан республики на всех уровнях общества больше не считают Лукашенко легитимным президентом.
Астапеня уверен, что «фактической лицензией» на углубление политического кризиса в республике служат нынешний паралич ЕС, а также отсутствие слаженной стратегии США, поэтому чем быстрее западные политики поймут это и начнут действовать ответственно, тем быстрее можно будет остановить «все ужесточающиеся репрессии».
Затем, подчеркнул Астапеня, международное сообщество не должно признавать Лукашенко в качестве президента, благодаря чему он стал бы «токсичным» для других, в том числе для России и Китая, которым будет не с руки тратить ресурсы на человека, считающегося основной причиной белорусской нестабильности.
На этом фоне нельзя отказываться от самых жестких требований о проведении повторных выборов, чтобы официальные лица внутри выстроенной Лукашенко политической системы понимали, что международное давление никуда не уйдет до тех пор, пока не состоится «прозрачное» голосование.
Кроме того, для сдерживания репрессий и установления связей внутри Белоруссии, необходимо обеспечить международному сообществу присутствие в республике с помощью той или иной мониторинговой группы, созданной под эгидой ООН, ОБСЕ или иных международных организаций. Действовать подобная группа должна будет в стране столько, сколько это потребуется или будет возможным. Правительства и парламенты могут сами направлять свои миссии, в то время как международные СМИ и НПО будут освещать «действительные» события внутри страны.
Также было бы целесообразным, по мнению сотрудника аналитического центра, объявить о пакете экономической помощи «демократической» Белоруссии. Иными словами, оказание такой поддержки должно находиться в прямой зависимости от проведения демократических реформ. Астапеня обращает внимание на то, что в этом отношении Запад не должен выступать с какими-либо геополитическими требованиями. Если демократически избранное правительство решит пойти на улучшение отношений с Россией, оно все равно сможет рассчитывать на подобную помощь.
Подобный шаг станет четким сигналом экономическим реформаторам внутри лукашенковской системы, благодаря чему у них появится выбор между работающей экономикой республики и сохранением лояльности Лукашенко, чье руководство, как считают многие, и привело к «разрушению» экономики страны.
Сотрудник британского аналитического центра призвал не упускать возможности ввести «целевые и экономические санкции» против «режима». Он сетует на то, что пока были лишь введены отдельные ограничения на выдачу виз и заморожены счета, что никоим образом не воздействует на проходящие внутри республики процессы.
Он уверен, что наиболее важные для деловых интересов Лукашенко компании следует выделить и ввести против них санкции, из-за которых они перестанут вести торговлю, а их иностранные счета будут заморожены. Правительства других стран должны также убедить свои крупнейшие компании пересмотреть свое сотрудничество с белорусскими производителями.
«Постыдным является то, что международные корпорации по-прежнему покупают рекламу в СМИ, контролируемых Лукашенко, и закрывают глаза на сообщения о нарушениях прав человека в белорусских компаниях, с которыми они имеют дело», — выразил возмущение автор.
Неправительственные организации также смогут сыграть важную роль в расследовании обвинений власти в применении «пыток». И хотя для выявления всех случаев фальсификаций и полицейской жестокости существует малое число правовых механизмов, все подобные сообщения должны быть документированы правозащитниками. В том числе необходимо установить, кто мог стоять за этими преступлениями. Сбор доказательств сейчас подготовил бы почву для расследований, адресных санкций и воздействия на сотрудников правоохранительных органов в будущем.
Наконец, подводит итог своих рассуждений Астапеня, необходимо поддержать «известных жертв режима», особенно тех, кто подвергся пыткам.