11 сентября 2020 | Время чтения 5 мин

«Фактической лицензией» на углубление политического кризиса в республике служат нынешний паралич ЕС, а также отсутствие слаженной стратегии США, поэтому чем быстрее западные политики поймут это и начнут действовать ответственно, тем быстрее можно будет остановить «все ужесточающиеся репрессии».

Александр Белов, , 10:21 — REGNUM Акции оппозиции продолжаются в Белоруссии на фоне якобы имевших место фальсификаций выборов президента республики. Несогласные с исходом голосования, по которому 80% избирателей поддержали действующего главу страны Александра Лукашенко, были жёстко разогнаны ОМОНом. Рабочие крупнейших белорусских предприятий начали объявлять забастовки. Страны Запада поддержали протестующих, в частности, введя запрет на въезд Лукашенко на свою территорию.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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Возможные варианты действий правительства, международных институтов и неправительственных организаций для «окончания страдания» белорусского народа предложил Рыгор Астапеня в статье, вышедшей 10 сентября в Chatham House.

Прежде всего британский аналитик призывает «признать новую реальность», которая, по его мнению, состоит в том, что «огромное число» граждан республики на всех уровнях общества больше не считают Лукашенко легитимным президентом.

«Беспрецедентные масштабы и решительность протестов против его режима и обилие сообщений о репрессивных действиях, пытках и даже убийстве говорят о том, что Белоруссия никогда не будет больше прежней», — указал он.

Поддержка белорусских протестов в Брно (Чехия) (сс) Ben Skála, Benfoto

Астапеня уверен, что «фактической лицензией» на углубление политического кризиса в республике служат нынешний паралич ЕС, а также отсутствие слаженной стратегии США, поэтому чем быстрее западные политики поймут это и начнут действовать ответственно, тем быстрее можно будет остановить «все ужесточающиеся репрессии».

Затем, подчеркнул Астапеня, международное сообщество не должно признавать Лукашенко в качестве президента, благодаря чему он стал бы «токсичным» для других, в том числе для России и Китая, которым будет не с руки тратить ресурсы на человека, считающегося основной причиной белорусской нестабильности.

«Даже если Россия посчитает целесообразным спасти Лукашенко и финансово поддержать его, остракизм белорусского лидера приведет к ослаблению легитимности любых подписанных им соглашений с Кремлем о сотрудничестве и интеграции», — указал британский аналитик.

На этом фоне нельзя отказываться от самых жестких требований о проведении повторных выборов, чтобы официальные лица внутри выстроенной Лукашенко политической системы понимали, что международное давление никуда не уйдет до тех пор, пока не состоится «прозрачное» голосование.

Предвыборная агитация Светланы Тихановской © ИА REGNUM

Кроме того, для сдерживания репрессий и установления связей внутри Белоруссии, необходимо обеспечить международному сообществу присутствие в республике с помощью той или иной мониторинговой группы, созданной под эгидой ООН, ОБСЕ или иных международных организаций. Действовать подобная группа должна будет в стране столько, сколько это потребуется или будет возможным. Правительства и парламенты могут сами направлять свои миссии, в то время как международные СМИ и НПО будут освещать «действительные» события внутри страны.

«Чем больше будет видимое присутствие международного сообщества в Белоруссии, тем менее жесткими будут лукашенковские ведомства в своих репрессиях против протестующих, что, в свою очередь, создаст условия для более основательных переговоров между демократическим движением и Лукашенко», — отметил Астапеня.

Также было бы целесообразным, по мнению сотрудника аналитического центра, объявить о пакете экономической помощи «демократической» Белоруссии. Иными словами, оказание такой поддержки должно находиться в прямой зависимости от проведения демократических реформ. Астапеня обращает внимание на то, что в этом отношении Запад не должен выступать с какими-либо геополитическими требованиями. Если демократически избранное правительство решит пойти на улучшение отношений с Россией, оно все равно сможет рассчитывать на подобную помощь.

Подобный шаг станет четким сигналом экономическим реформаторам внутри лукашенковской системы, благодаря чему у них появится выбор между работающей экономикой республики и сохранением лояльности Лукашенко, чье руководство, как считают многие, и привело к «разрушению» экономики страны.

Рабочие «Нафтана». Белоруссия Цттата из видео на TouTube(TUT.BY)

Сотрудник британского аналитического центра призвал не упускать возможности ввести «целевые и экономические санкции» против «режима». Он сетует на то, что пока были лишь введены отдельные ограничения на выдачу виз и заморожены счета, что никоим образом не воздействует на проходящие внутри республики процессы.

«Списки визовых ограничений необходимо расширить. Тем не менее важнее, чтобы экономическое давление на режим увеличивалось», — продолжил Астапеня.

Он уверен, что наиболее важные для деловых интересов Лукашенко компании следует выделить и ввести против них санкции, из-за которых они перестанут вести торговлю, а их иностранные счета будут заморожены. Правительства других стран должны также убедить свои крупнейшие компании пересмотреть свое сотрудничество с белорусскими производителями.

«Постыдным является то, что международные корпорации по-прежнему покупают рекламу в СМИ, контролируемых Лукашенко, и закрывают глаза на сообщения о нарушениях прав человека в белорусских компаниях, с которыми они имеют дело», — выразил возмущение автор.

«Более того, должен быть установлен крайний срок для прекращения всех репрессий, в случае продолжения которых будут введены более широкие экономические санкции. Подобный шаг стал бы четким сигналом для Лукашенко, а также для членов его окружения, многие из которых тогда еще больше убедились бы, что он должен уйти», — добавил Астапеня.

ОМОН Белоруссии © ИА REGNUM

Неправительственные организации также смогут сыграть важную роль в расследовании обвинений власти в применении «пыток». И хотя для выявления всех случаев фальсификаций и полицейской жестокости существует малое число правовых механизмов, все подобные сообщения должны быть документированы правозащитниками. В том числе необходимо установить, кто мог стоять за этими преступлениями. Сбор доказательств сейчас подготовил бы почву для расследований, адресных санкций и воздействия на сотрудников правоохранительных органов в будущем.

«Но, учитывая, что такое расследование в Белоруссии сейчас невозможно, международные правозащитники должны иметь возможность начать процесс за пределами страны при поддержке белорусских НПО», — подчеркнул он.

Наконец, подводит итог своих рассуждений Астапеня, необходимо поддержать «известных жертв режима», особенно тех, кто подвергся пыткам.

«Некоторые СМИ заявляют, что потеряли значительную часть доходов из-за того, что рекламодатели были вынуждены уйти, а журналисты арестованы. Правозащитникам нужны средства, чтобы поддерживать работу организаций в разгар репрессий», — подчеркнул сотрудник британского аналитического центра.

«Поддержка всех этих людей и организаций обойдется в десятки миллионов евро, но значительно облегчит огромное финансовое бремя, которое ложится на тех, кто выступает против режима», — заключил он.