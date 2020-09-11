Челябинск, , 09:37 — REGNUM В Озёрске Челябинской области один из кандидатов в депутаты зафиксировал предполагаемое нарушения избирательного законодательства на участке № 1258. Об этом сообщает пресс-служба облизбиркома.

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Суть его претензии сводилась к тому, что списки избирателей не были заверены подписью главы участковой избирательной комиссии. При этом в облизбиркоме отмечают, что списки должны быть сброшюрованы не позднее официального дня голосования, то есть 12 сентября. То есть на данный момент нарушения нет.

«Участковая избирательная комиссия действует в строгом соответствии законодательства о выборах», — заверили в облизбиркоме. Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области началось голосование по кандидатурам в депутаты Заксобрания и в местные органы власти.

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