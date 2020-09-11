Красноярск, , 09:37 — REGNUM Заместителем председателя правительства Красноярского края назначен Николай Зуев. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 сентября в краевом правительстве.

Распоряжение о назначении Зуева подписал губернатор Красноярского края Александр Усс. Таким образом, структура краевого правительства дополняется шестым вице-премьером.

Зуев будет курировать сферы ЖКХ, промышленности, строительства и экологии, энергетики. Он будет отвечать за работу соответствующих министерств и их межведомственное взаимодействие.

Николай Зуев — уроженец Минусинска. Он окончил экономический факультет Красноярского государственного университета, обучался в Академии народного хозяйства при президенте РФ по программе ЕМВА. Работал на руководящих должностях в сферах промышленности, ЖКХ и энергетики. С 2014 по 2019 годы был гендиректором «Красноярской региональной энергетической компании».

Прошёл обучение по программе ЕМРМ в Высшей школе государственного управления РАНХиГС. Одержал победу в конкурсе «Лидеры России — 2018».

К новым обязанностям Зуев приступает с 14 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, полномочным представителем губернатора Красноярского края на севере региона назначен Сергей Батурин.

Читайте также: Полпред красноярского губернатора по Норильску приступил к работе