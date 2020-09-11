Сеул, , 09:40 — REGNUM Главы МИД Южной Кореи и Канады провели 11 сентября телефонный разговор, в ходе которого обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны продолжают борьбу с пандемией – все новости»

По их словам, Кан Гён Хва и Франсуа-Филипп Шампань сошлись во мнении относительно того, что две страны, придерживающиеся одинаковой позиции, должны тесно сотрудничать как на двусторонней, так и на многосторонней основе для борьбы с пандемией.

В рамках встречи глава МИД Южной Кореи обратилась к канадскому коллеге с просьбой поддержать кандидатуру министра торговли Южной Кореи Ю Мён Хи на пост главы Всемирной торговой организации (ВТО), а также выразила признательность правительству Канады за поддержку усилий Сеула по укреплению мира на Корейском полуострове.

В свою очередь министр иностранных дел Канады отметил, что Оттава продолжит поддерживать Сеул в данном вопросе, а также выразил надежду на скорейшее установление мира на полуострове.