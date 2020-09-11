Вашингтон, , 09:41 — REGNUM Власти Украины не спешат выполнять договорённости о поставках сжиженного природного газа (СПГ) из США из-за снижения рейтинга действующего американского президента Дональда Трампа. Таковы итоги полугодового расследования журнала Time, основанного на беседах с бывшими и действующими чиновниками в США и на Украине и иными источниками.

В публикации в частности говорится о том, что в мае 2020 года правительство Украины утвердило проект меморандума о взаимопонимании с американской компанией Louisiana Natural Gas Exports (LNGE) о сотрудничестве в газовой сфере. Замысел включал строительство газового интерконнектора на польско-украинской границе и поставки американского сжиженного газа. Проект рассчитан не менее, чем на 20 лет, примерный объём поставок СПГ — 5,5 млрд куб. м в год, стоимость поставок за 20 лет — до $20 млрд.

Однако Киев принялся притормаживать консультации, в основном, по политическим причинам. Так, популярность республиканца Трампа в США резко упала на фоне пандемии коронавируса. При этом победа демократа Джозефа Байдена может негативно отразиться на соглашении с LNGE.

«Подождем три месяца и посмотрим, что произойдет. Это очевидная политика. Не надо быть гением, чтобы понять логику», — отметил источник издания, знакомый с настроениями в Киеве.