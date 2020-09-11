Вашингтон, , 09:06 — REGNUM Хакеры из России, Китая и Ирана атаковали сотрудников предвыборных штабов президента Дональда Трампа и его соперника на выборах от Демократической партии Джозефа Байдена. С таким заявлением выступила корпорация Microsoft.

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«В последние недели Microsoft зарегистрировала кибератаки против людей и организаций, задействованных в предстоящих президентских выборах, включая безуспешные атаки на людей, связанных со штабами Трампа и Байдена», — сообщил вице-президент Microsoft по безопасности пользователей Том Берт.

По данным IT-корпорации, атаки из России были совершены группой под условным названием «Стронций», которая фигурирует в докладе спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве в выборы 2016 года, как организация, «несущая основную ответственность» за хакерские атаки на президентскую кампанию Демократической партии США.

В Microsoft заявили, что эта группа «атаковала более 200 организаций, среди которых были штабы кандидатов, неправительственные организации, партии и политические консультанты».

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Из КНР якобы действовала группа «Цирконий». Целью её кибератак стали известные люди, связанных со штабом бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, а также видные лидеры международного сообщества. «Группа «Фосфор» из Ирана якобы атаковала личные аккаунты людей, связанных с предвыборной кампанией Дональда Трампа.

«Деятельность, о которой мы говорим, ясно показывает, что иностранные группы активизировали свои усилия, нацеленные на выборы 2020 года», — сказали в IT-корпорации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что попытки вмешательства в президентские выборы в США могут иметь чрезвычайные последствия для России, Китая и Ирана. По его словам, все эти страны пытаются подорвать процесс проведения выборов в Соединённых Штатах. При этом О'Брайен отметил, что американские власти считают Китай наиболее подготовленным для вмешательства.