Гонконг, Китай, , 08:59 — REGNUM Правительство Соединенных Штатов продало недвижимое имущество в Гонконге за $330 млн, сообщает 11 сентября газета South China Morning Post.

Отмечается, что речь идет об участке земли с несколькими особняками, который расположен на холме Шоусон-хилл. Госдеп приобрел там имущество для своего персонала в 1948 году.

По данным газеты, Соединенные Штаты продали свое имущество в Гонконге на фоне напряженности в отношениях с Китаем после принятия Пекином закона о национальной безопасности в этом специальном административном районе.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США ввели ряд санкционных мер, направленных против Китая и его специального административного района, после принятия 30 июня парламентом КНР закона о национальной безопасности в Гонконге. Позже американский президентДональд Трампзаявлял, что предпринятые меры значительно снизят деловую активность в Гонконге, а фондовая биржа «более не будет успешной».

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