Кызыл, , 08:55 — REGNUM В Туве сегодня, 11 сентября открылись все 110 избирательных участков. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, голосование будет проходить в течение трёх дней, до 13 сентября.

«Избиратели могут проголосовать досрочно до дня голосования на своих участках 11 и 12 сентября с 8:00 до 20:00, а в день голосования с 8:00 до 22:00 с соблюдением санитарных норм», — отметил председатель избирательной комиссии республики Олег Фортуна.

В голосовании могут принять участие более 104 тыс. местных жителей. На избирательных участках Кызыла организовано видеонаблюдениев режиме офлайн.

Как сообщало ИА REGNUM, местным жителям предстоит избрать 755 депутатов в представительные органы различных уровней. В их числе один депутат Верховного хурала, 156 депутатов советов городских округов и муниципальных районов и так далее.

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