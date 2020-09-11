Киев, , 09:02 — REGNUM При президенте Украины Владимире Зеленском 500 тыс. жителей Донбасса цинично лишили права голоса. Об этом заявил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Вадим Рабинович 10 сентября в эфире телеканала NewsOne.

«Ни отмороженный Порошенко (предшественник Зеленского Пётр Порошенко — ИА REGNUM), никто другой не лишал права голоса полмиллиона граждан Украины!» — напомнил Рабинович.

Он отметил, что людям позволили проголосовать за кандидата в президенты Зеленского, за его партию «Слуга народа», а теперь по непонятным причинам лишили права голоса.

«Почему? Потому что такого наглого отношения к своему народу мы не видели даже при Порошенко! Это государственное, конституционное преступление, в котором виноват президент Украины Владимир Зеленский и его офис», — подчеркнул депутат.

Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия Украины отменила проведение местных выборов в ряде районов подконтрольной Украине части Донбасса. Эксперты связывают это с падением уровня поддержки партии «Слуга народа» и ростом рейтинга ОПЗЖ и «Партии Шария».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель молодёжного крыла ОПЗЖ заявил, что власти Украины могут попытаться сорвать выборы в Донбассе при помощи радикалов.

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