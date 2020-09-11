Барнаул, , 08:37 — REGNUM В Алтайском крае, где 13 сентября предстоит избрать трех депутатов Алтайского краевого законодательного собрания, полностью обновить состав горсобрания Славгорода и совет депутатов ЗАТО Сибирский, уже проголосовали 3,5% избирателей. Об этом сообщает ИА «Амител» со ссылкой на председателя крайизбиркома Ирину Акимову.

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По её словам, наибольшую активность демонстрируют избиратели в сельской местности. Также в Единый день голосования избирателям Алтайского края предстоит определиться с главами сельсоветов (будет выбрано 28 человек).

На уровне муниципалитетов планируется распределить 371 мандат. Всего на выборах различного уровня смогут проголосовать около 300 тысяч избирателей региона.