Сеул, , 08:05 — REGNUM Вопросами развития сотрудничества Южной Кореи и США будет заниматься консультативная группа на уровне директоров департаментов внешнеполитических ведомств, о создании которой на переговорах в Вашингтоне договорились заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжон Гон и помощник госсекретаря США Стивен Биган. Об этом 11 сентября сообщает телеканал KBS.

Комментируя журналистам результаты переговоров, Гон подчеркнул, что в рамках создаваемой консультативной группы (которая будет работать отдельно от рабочей группы по проблемам, связанным с КНДР) будет происходить постоянный обмен мнениями по самым различным вопросам, касающимся деятельности альянса Южной Кореи и США.

Отметив, что этот альянс уже семь десятилетий играет ключевую роль в обеспечении мира и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии, южнокорейский дипломат заявил о том, что вопрос о разделении оборонных расходов между странами должен быть «решён справедливо».

Напомним, что США с 2018 года требует повышения доли взносов Южной Кореи на содержание размещённого на полуострове 28-тысячного воинского контингента США.

Как сообщало ИА REGNUM, первый замминистра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжон Гон 10 сентября прибыл в США по приглашению заместителя госсекретаря Стивена Бигана.

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