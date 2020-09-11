Токио, , 07:12 — REGNUM Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги предполагает, что в результате «совершённого прорыва» в переговорах, широкое соглашение о торговле с Великобританией может быть заключено уже сегодня — 11 сентября. Об этом он заявил на регулярной пресс-конференции в Токио.

«С момента моего визита в Лондон переговоры между нашими странами по этому вопросу велись на различных уровнях практически на ежедневной основе. И в результате мы совершили прорыв», — сообщил Мотэги.

По его словам, в результате намеченных на эту пятницу ещё одних переговоров с министром внешней торговли Великобритании Элизабет Трасс, обе стороны рассчитывают подписать между странами широкое торговое соглашение.

Напомним, переговоры Японии и Великобритании о заключении нового торгового соглашения начались в июне. Токио и Лондон надеются, что договор о торговле вступит в силу с 1 января 2021 года, одновременно с окончанием переходного периода для выхода Великобритании из Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги и министр внешней торговли Великобритании Элизабет Трасс 7 августа в Лондоне обсудили новое торговое соглашение между двумя странами.

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